Putin: Venezüella'ya askeri müdahale kabul edilemez

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Putin, "Sadece askeri müdahale değil, ki bu seçenek tamamen dışlanmalı, iç işlere her türlü müdahale kabul edilemez" dedi.

Venezüella’daki durumun herkesi tedirgin ettiğini belirten Rus lider, ülkede çok sayıda göçmen ve sığınmacının oluştuğuna dikkat çekerek, "İnsanlar iyi hayattan kaçmıyor ya. Demek ki iç sorunlar var. Ama Venezüella’nın bu sorunlarına dıştan müdahale ve baskının Venezüella vatandaşlarının durumunu daha da derinleştiriyor, bu da bizi az endişelendirmiyor. Benim görüşüme göre bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN GUAİDO'YA 'DÜNYA'YA İN' TAVSİYESİ

Venezüella'a kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’nun bir meydana çıkarak ve Tanrı’ya seslenip kendini devlet başkanı ilan ettiğini hatırlatan Putin, "Tamam, ama Tanrı bize bu seslenmeye nasıl yanıt verdiğini bildirmedi, hiçbir sinyal vermedi. Bu yüzden yeniden günah dolu Dünyamıza inmesi demokratik prosedür ve kuralları referans alması gerektiğini düşünüyorum. Bu kurallar tek bir şeyden ibaret, o da diyalog ve halka, seçmenlere seslenmektir, seçimlere başvurmak ve seçimler yoluyla kalkınma sorunlarını çözmek gerekiyor" dedi.