Yunanistan'da ırkçı bir grubun lideri yakalandı

Yunanistan'da göçmenlere karşı şiddet saldırılarında bulunan ırkçı bir grubun liderinin yakalandığı ifade edildi.

Yunan emniyetine bağlı Irkçı Şiddetle Mücadele Birimi Üyesi Miholis Lolis, yaptığı açıklamada, ülkede özellikle Müslüman göçmenlere karşı düzenlenen şiddet saldırılarını üstlenen 'Krypteia' isimli grubun 48 yaşındaki liderinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kundaklama, mala zarar verme, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamaları yöneltilen şüphelinin, savcı karşısına çıkarılacağı ifade edildi.

İlk olarak Atina'da 11 yaşındaki bir Afgan çocuk ve ailesinin yaşadığı evin taşlanmasıyla ismini duyuran grup, geçen yıl bir Afgan cemiyeti merkezinin kundaklanmasını da üstlenmişti.

Afgan çocuğun bir Yunan milli günündeki okul geçidinde Yunan bayrağı taşımasının planlanması tepkilere yol açmış, saldırı da bunun ardından gerçekleşmişti. Amir isimli çocuk daha sonra Başbakan Aleksis Çiprastarafından kabul edilmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Yunanistan temsilciliği tarafından kurulan Irkçı Şiddet Kayıt Ağının yıllık raporuna göre, geçen yıl ülkede 74'ü mülteci ve göçmenlere karşı olmak üzere 117 ırkçı şiddet vakası yaşandı. Irkçı şiddete destek de bir önceki yıla göre arttı.