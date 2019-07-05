Putin’in gelişi Romalılara yaradı: Çöp yığınları ortadan kalktı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in İtalya’nın başkenti Roma’ya yaptığı ziyaret kentin en büyük sorunlarından biri olan çöp yığınlarının ortadan kaldırılmasını sağladı. Durumu gören Temsilciler Meclisi Başkanı, kente düzenli olarak dünya liderlerinin gelmesini söyledi. Rus lider ayrıca ziyaretinin sonunda eski İtalya Başbakanı Berlusconi ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İtalya’nın başkenti Roma’ya yaptığı ziyaret, kentin en büyük sorunlarından biri olan çöp sorunu konusunda halkın bir nebze rahat nefes almasını sağladı.

Putin’in iyi karşılanmasının istendiği kentteki çöp yığınları ortadan kaldırıldı.

Putin’in temiz sokaklarla karşılanması ise İtalyan politikacıları çöp krizine yönelik yaratıcı çözümlere sevk etti.

Rus liderin ziyaretine gönderme yapan İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Mara Carfagna, esprili bir dille 196 yabancı devlet olduğunu ve bu ülkelerin liderlerinin düzenli olarak kente gelmesinin, çöplerin günaşırı temizlenmesi konusunda hükümeti motive edeceğini söyledi.

Roma sokaklarında biriken çöp yığınlarıyla ilgili sorun yaz sıcağının da etkisiyle o kadar artmıştı ki, artık bu durum halk sağlığına tehdit olarak ilan edilmişti.

© REUTERS / SPUTNIK Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya'da Başbakanı Giuseppe Conte ile.

PUTİN, BERLUSCONİ İLE ROMA HAVALİMANI’NDA GÖRÜŞTÜ

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Vladimir Putin, ziyaretinin resmi programının bitmesinin ardından havalimanında arkadaşı, Forza İtalya partisinin lideri, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile dostane bir görüşme gerçekleştirdi.

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin verdiği akşam yemeğinden sonra havalimanına geldi. Menüde deniz mahsullü makarna, levrek ve dondurma vardı.

«Тебя хотят показать по российскому телевидению. Давно не видели!»: Путин и Берлускони в Риме pic.twitter.com/86I4ztHWNH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 Temmuz 2019

​Putin ve Berlusconi arasında bir arkadaşlık ilişkisi bulunuyor. İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Putin, 82 yaşındaki politikacıdan ismiyle söz etmiş, onun, ülkesinin çıkarlarını uluslararası arenada koruyan gerçek bir lider ve dünya çapında bir politikacı olduğunu ifade etmişti.