Juncker: Von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı yapılış süreci şeffaf değil

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nda 5 yılda bir başkanlık değişimi zamanı gelip çatarken, 1 Kasım 2014'ten beri Komisyon'un başındaki Jean-Claude Juncker halefinin belirlenmesi sürecini eleştirdi: İlk ve son 'spitzenkandidat' bendim.

AB liderleri geçen haftasonunda kapalı kapılar ardında yaptıkları toplantılarda AB kurumlarının yeni başkanları belirlenirken, Avrupa Komisyonu Başkanlığına da Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen uygun görüldü.

Dün Brüksel'de halefini ağırlayan ve sarmaş dolaş pozlar veren Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, diğer yandan yeni başkanın atanması sürecinin şeffaf olmadığını ve Avrupa Parlamentosu'ndaki partilerin oluşturduğu gruplarının gösterdikleri adaylardan birinin seçilmesi gerektiğini belirtti.

Bugün Helsinki'de basın toplantısı düzenleyen Juncker, AB liderlerinin yeni Avrupa Komisyonu Başkanı'nı nasıl seçtiği sorusu üzerine "Süreç pek şeffaf değildi" dedi.

Kendisinin 5 yıl önce göreve gelmesinin şeffaf bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Juncker, o dönemde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde kampanya yapan partilerin aynı zamanda Komisyon Başkanı adayı açıkladıklarını, yurttaşların oy verdiği AP seçimlerinde en çok oyu alan grubun adayı olarak kendisinin koltuğa oturduğunu hatırlattı.

"Maalesef bu bir gelenek haline gelmedi" diye yakınan Juncker, AB seçimlerinin lider adayına atıf yapan Almanca 'spitzenkandidat' ifadesini kullanarak "İlk ve son 'spitzenkandidat' bendim" dedi.

2014'te uygulanan 'Spitzenkandidat' süreci, AP'deki her grubun AP seçimlerinden önce Komisyon Başkanlığı için kendi adayını açıklaması ve seçimlerde en çok parlamenter çıkaran grubun adayının Komisyon Başkanlığı yetkisini kazanması şeklinde işlemişti.