Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım istendi.
Almanya'da cami saldırısı: Kur'an-ı Kerim yırtılarak tuvalete atıldı https://t.co/LvXoBNJqhM pic.twitter.com/HzxvPVkqsm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2019
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