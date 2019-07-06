Yunanistan yarın erken seçim için sandığa gidiyor: Anketler yeni bir sağ iktidara işaret ediyor

Erken seçimlere saatler kala yapılan son kamuoyu yoklamaları Kyriakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND), Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğindeki solcu SYRIZA ile arasındaki farkı açtığını gösterdi.
Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yarın 59 seçim bölgesinde kurulacak 21 bin 478 sandıkta, 07.00-19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.
1928'DEN BERİ İLK KEZ
Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşecek seçime, 20 siyasi parti katılacak. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.
Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.
AP MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN FARK KAPANMADI
Son anketlere göre seçim yarışı, Başbakan Aleksis Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.
Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.
MİÇOTAKİS HÜKÜMET KURABİLİR, ÇİPRAS MUHALEFETE GEÇEBİLİR
Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013'te Antonis Samaras'ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis'in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu durumda, 'ülkenin en genç başbakanı' olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras'ın, siyasi hayatına ana muhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.
HÜKÜMET SENARYOLARI
Anketlerde, Kiriakos Velopoulos'un liderliğini yürüttüğü bir diğer aşırı sağ Yunan Çözümü (Ellinki Lisi) ve SYRIZA'nın ilk döneminde Maliye Bakanlığı görevini yürütürken ismini duyuran ancak daha sonra anlaşmazlık yaşayarak ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 de barajı geçme ihtimali bulunan partiler arasında gösteriliyor.
Yeni dönemde ülkenin tek başına iktidarla mı yoksa koalisyon hükümetiyle mi yönetileceği sorusunun cevabını ise meclise girmeyi başaracak parti sayısı verecek.
Seçime, Batı Trakya Türk Azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.
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