Lüksemburg: ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırsa, AB yeni sığınmacı dalgasıyla karşı karşıya kalabilir

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması halinde AB ülkelerini yeni bir sığınmacı dalgasının vurabileceğini söyledi.

Alman Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Asselborn, "Washington ve Tahran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederse İran'da yaşayan 3 milyon Afgan'ın ülkeden ayrılma tehdidi var" dedi.

Asselborn'a göre büyük bir sığınmacı dalgası riski var ve bu, Avrupa için büyük meydan okumaları beraberinde getirebilir.

Tahran'a nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam etme çağrısı yapan Asselborn, aksi halde İran ve AB arasındaki ilişkilerin bozulacağını kaydetti.