Eski Almanya Başbakanı Schröder: Trump, partnerler değil 'yardakçılar' istiyor

Handelsblatt’a konuşan 75 yaşındaki Schröder, “Trump, özgürlük ve piyasa ekonomisi bayrağı altında kasıtlı olarak, kurallara dayalı küresel ekonomik sistemini yok ediyor” dedi.

“ABD Başkanı, dostlara ve müttefiklere, politik ve ekonomik anlamda neler yapmaları gerektiğini ve neler yapabileceklerini dikte etmeye çalışıyor” diyen Alman siyasetçi, “Trump, partnerler değil yardakçılar istiyor” diye ekledi.

‘MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ’

Almanya’nın savunma bütçesini “ulu orta eleştirme ve otomotiv sektörüne saldırmaya cesaret eden” ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’i sert bir dille eleştiren Schröder, “Almanya hükümetinden, tüm bunların ABD Büyükelçisini ilgilendirmediğini duymak isterdim. Zira biz muz cumhuriyeti değiliz” diye vurguladı.