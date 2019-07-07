Yunanistan, genel seçim için bugün sandık başında

Yunanistan, bu sabah yerel saat 7.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede, 20 parti 300 sandalye için yarışacak ve birinci çıkan parti 50 milletvekili daha kazanma fırsatına sahip olacak. Saat 19.00'da sandıkların kapanması ardından sandık çıkış anketleri açıklanacak.

Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'den (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.

SYRIZA'nın AB ve IMF karşısında gerilemesi, Kuzey Makedonya ile yaptığı isim anlaşması ve geçen yaz Attika bölgesindeki yangında hükümetin geç reaksiyon göstermesinden dolayı 100 kişinin hayatını kaybetmesi, SYRIZA ile Başbakan Çipras'ın popülaritesini ciddi ölçüde sarstı.

Son 24 saatte gerçekleşen 9 nabız yoklaması SYRIZA'nın aradaki farkı kapatamayacağını, muhalefet partisi ND'nin ise kendi başına hükümet kurabileceğini gösterdi.

Diğer muhalefet partileri arasında eski sosyalist partisi PASOK'un devamı olan Fofi Yennimata önderliğindeki KINAL partisi, Dimitris Kuçumbas önderliğindeki Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (HA) yer alıyor.

Yüzde 3 barajını aşıp parlamentoya girmesi beklenen partiler arasında SYRIZA hükümetinin ilk Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis'in MERA 25 (Gün 25) partisi ve aşırı sağcı Kiriakos Velopulos'un Elliniki Lisi (Yunan Çözümü) partisi en başta geliyor.

Partilerin listelerinde Batı Trakya Müslüman Türklerden 17 adayın ismi de bulunuyor. 1928'den bu yana ilk kez yaz ayında yapılacak seçimlerde katılım oranının düşük olması ve bu durumun da en çok SYRIZA'yı etkilemesi bekleniyor.

ÇİPRAS'TAN AÇIKLAMA: GENÇLER BU KARARI BAŞKALARINA BIRAKMASIN

Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, oyunu başkent Atina'nın Kipseli semtinde kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çipras, seçmenlere seçimlere katılım çağrısında bulundu.

Halkın gelecek 4 yıl için ülke adına karar vereceğini belirten Çipras, "Halkımıza oy kullanmaları için sandığa gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Hava çok sıcak olmasına rağmen 20 dakikalarını ayırsınlar. Ülkemizin geleceği için bu kritik kararı vermek üzere sandıklarda hazır bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Çipras, seçim sonuçları için iyimser ve kararlı olduğunu ifade ederek, "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ülkemizde devrimi ve değişimi gerçekleştiren gençler, hayatları ve ülkenin geleceğiyle ilgili bu kritik kararı başkalarına bırakmasın" diye konuştu.

Oyunu Atina'nın Peristeri semtinde kullanan Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, okul önünde sloganlarla karşılandı.

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Miçotakis, "Seçimler demokrasinin bayramıdır ve halk iradesi önünde saygı ile eğiliyorum. Bugün Yunan halkı ülke geleceğini ellerine alıyor. Yarın vatanımız için daha iyi bir gün doğacağından eminim" şeklinde konuştu.

Son anketlere göre seçim yarışı, Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi ND arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Seçim sonuçlarının saat 21.00'de netleşmesi bekleniyor.