Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini dile getirmek için başta başkent Paris olmak üzere, Toulouse ve Nantes sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.
Yetkililer, 34’üncü haftada eylemlere 6 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Paris’teki protestolarda, protestocuların AB bayrağı yaktıkları görüldü.
Sarı Yelekler'in eylemleri devam ediyor: AB bayrağı yakıldı https://t.co/jlfLQWH2Gi pic.twitter.com/gcbH5Ps95X— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 7, 2019
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