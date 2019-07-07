AGİT Parlamenter Asamblesi'nden Türk Akım ve Kuzey Akım-2 karşıtı karar

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi'nin politika ve güvenlikten sorumlu komitesi, her ikisi de Rus devlet enerji şirketi Gazprom tarafından gerçekleştirilmekte olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine karşı bir karar kabul etti.

AGİT Parlamenter Asamblesi’nin politika ve güvenlikten sorumlu komitesi tarafından kabul edilen kararda AGİT üyelerine, sahip oldukları enerji kaynaklarını, söz konusu kaynakları ithal etmeye, bunların sevkiyatına ya da transit geçişine bağımlı olan ülkelere karşı baskı aracı olarak kullanmamaları için çağrı yapılıyor.

Litvanyalı bir parlamenter tarafından hazırlanan karar metninde ayrıca, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türkiye’yi bir gaz dağıtım merkezi haline getirecek Türk Akım projeleri, ‘potansiyel politik ve ekonomik baskı araçları’ olarak niteleniyor.

Söz konusu karar kabul edilmeden önce, ABD’li parlamenterler bazı düzenlemeler öne sürmüş, söz konusu düzenlemeler ile karar metnine, Kuzey Akım-2 ile Türk Akım projelerinin ‘ayrı bir endişe yarattığı’ ifadeleri eklenmişti.

Komitedeki tartışmalardan birinde ABD’li parlamenter Lee Zeldin, “Kuzey Akım-2 ve Türk Akım, Rusya’nın diğer ülkeler üstünde etki sahibi olma gücünü artırıyor” demiş ve şunları eklemişti: “Rusya’nın, Avrupa’nın kendi enerji kaynaklarına olan bağımlılığını belirgin bir biçimde artırmasına izin veremeyiz, zira bunun olumsuz sonuçları olabilir. Bizim düşüncemize göre demoktatik kurumlar, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım üzerinden yapılacak enerji tedarikinin esiri haline getirilmemeli” demişti.

TÜRK PARLAMENTERLER KARŞI ÇIKTI ANCAK KARAR, DÜZENLEMELER İLE KABUL EDİLDİ

Türk delegasyonu ise öne sürülen düzenlemelere karşı çıkmıştı. Türk parlamenterler enerji tedarikinin, Türk Akım projesine katılıp katılmayacaklarına kendi hür iradeleri ile karar verecek olan devletler arasında imzalanacak anlaşmalar doğrultusunda yapılacağını söylemişlerdi.

Ancak yapılan tartışmaların ardından karar metni, ABD’li parlamenterlerin öne sürdüğü düzenlemeler ile beraber kabul edildi.