Alman medya: Malta, Alan Kurdi’deki sığınmacıların karaya inmesine izin verdi

Avrupa Komisyonu ve Almanya ile yapılan görüşmelerin ardından Malta, sığınmacıların en kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine yönlendirileceğini açıkladı.

İsmini, 2015'te Bodrum kıyılarında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Suriyeli bebekten alan Alan Kurdi gemisi, geçtiğimiz Cuma günü Libya açıklarında 65 sığınmacıyı kurtarmıştı.

Alman medyası, Malta ordusundan bir kaynağa dayandırdığı haberde, Maltalı yetkililerin geminin ada limanlarına girişini yasakladığını bildirmişti.