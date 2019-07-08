500 bin yolcusunun bilgileri çalınan British Airways'e rekor ceza: 230 milyon euro

21 Ağustos ile 5 Eylül 2018 arasında internet üzerinden bilet alan yolcuların kredi kartı bilgilerinin ve seyahat planlarının bilgisayar korsanlarınca ele geçirilen BA'nın bağlı olduğu çok uluslu havayolu şirketi IAG'ye (International Airlines Group) 230 milyon euro ceza kesilecek.

İngiltere'de doğrudan Parlamento'ya bağlı olan Bilgi Komisyonu Ofisi tarafından 'kişisel veri koruma kanunu' kapsamında verilen cezanın şimdiye kadar kesilen en yüksek miktar olduğu belirtiliyor.

Kişisel verilerin korunamamasının tahmin edilenden daha büyük bir 'sıkıntı' olduğunu belirten Komisyon üyesi Elizabeth Denham, "Bu konuda kanunlar nettir, eğer kişisel bilgileri emanet alıyorsanız bunları korumak ve sahip çıkmak zorundasınız" dedi.

'DOLANDIRICILIK KANITI BULAMADIK'

Havayolunun başkanı ve icra kurulu başkanı Alex Cruz ise karar nedeniyle üzgün olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Cruz, havayolunun söz konusu siber saldırıya en hızlı şekilde yanıt verdiğini belirterek "Hırsızlıkla bağlantılı hesaplarda dolandırıcılık faaliyetine kanıtı bulamadık" şeklinde konuştu.

IAG Ceo'su Willie Walsh da bu cezayı kabul edemeyeceklerini belirterek “Temyiz başvurusu yapmak da dahil olmak üzere havayolunun konumunu kuvvetli bir şekilde savunmak için tüm uygun adımları atmayı düşünüyoruz” dedi.

Ancak medyada yer alan haberlerde şirketin saldırıdan 16 gün sonra (5 Eylül 2018'de) polisle iletişime geçtiği belirtiliyor.

Geçen yıl siber saldırının gerçekleştiği tarihlerde de BA tarafından yapılan duyuruda, saldırıdan 380 bin yolcunun etkilendiği belirtilmişdi. Sistemlerdeki güvenlik açığının giderildiği söylenmiş, yolcuların seyahatleriyle ilgili detayların veya pasaport bilgilerinin hırsızlıktan etkilenmediği aktarılmıştı.

Olaydan etkilenen yolcular ile temasa geçildiğine işaret edilen açıklamada, olaydan etkilendiğini düşünen yolcuların da bankalarına başvurmaları istenmişti.

BA'nın bilgisayar sistemleri 2017'de çökmüş, bunun sonucunda 75 bin yolcunun seyahat planları aksamıştı.