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15:45 08 Temmuz 2019
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    Libya - sığınmacı / göçmen

    Tarih profesöründen çağrı: Göçü durdurmak için Avrupa'nın etrafına duvar çekelim

    © AFP 2019 / Aris Messinis
    Avrupa
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    Danimarka'nın saygın gazetesi Politiken'de Avrupa'nın etrafına duvar çekilmesini savunan bir makale yayımlayan tarihçi Uffe Østergaard, aksi takdirde Batı, Doğu ve Güney Avrupa arasında göçün idaresi konusunda ihtilaf yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın göçle mücadele adı altında Meksika sınırına duvar çekme projesi büyük tartışma yaratırken, Danimarkalı tarih profesörü Uffe Østergaard, Avrupalı siyasi liderleri aynı yoldan gitmeye çağırdı. 

    'İSKANDİNAV MODELİ, ENTEGRASYON GETİRMEDİ'

    Politiken'de yayımlanan makalesinde "2. Dünya Savaşı'nın ardından Kuzey'in refah devleti modelinin çok sağlam ve çekici olduğu, dolayısıyla 'tüm' yabancıları entegre edebileceği yönünde güçlü bir inanç bulunuyordu" diyen ünlü tarihçi, o dönemde kendisinin de bu görüşü paylaştığını belirtti.

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    © Fotoğraf : Øland Beboerlaug
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    Ama daha sonra etraflıca düşünüp çok kültürlülüğü savunmaktan uzaklaştığını vurguladı. 

    'DUVAR ÇEKME ZAMANI GELDİ'

    Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarına duvar çekmesinin zamanının geldiğini iddia eden Østergaard, Avrupa'nın sınırlarını korumanın gereği olarak duvarın dört şerit dikenli tel, projektörler ve gözetleme kuleleriyle donatılması gerektiğini ileri sürdü. 

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    © AP Photo / HOUGAARD NIELS
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    'HÜKÜMETLERE KARŞI İSYANLARI BAŞLAR'

    Bu yoldan gidilmezse Batı, Doğu ve Güney Avrupa arasında göçün idaresi konusunda birbiriyle çelişen görüşler yüzünden tez zamanda ayrılık yaşanacağını söyleyen profesör, şöyle yazdı:

    "Sınırları korumak lazım, yoksa nüfus hükümete kadar isyan edecek."

    'ENTEGRASYON BAŞARISIZLIĞA UĞRADI, KABUL EDİN'

    © REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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    Østergaard,  siyasilerin entegrasyon modelinin başarısızlığa uğradığını kabul etmeleri için şartların olgunlaştığını dile getirerek şöyle devam etti:

    "Gettolar, paralel toplumların ortaya çıkmasının iyi bir örneğidir. Entegrasyon herkes için değilse de görece olarak çok sayıda kişi açısından başarısızlığa uğradı."

    'ASİMİLASYONA GEÇELİM'

    Göçmenlerin entegrasyonu yerine asimilasyonunu görmek istediğini ifade eden Danimarkalı profesör, ülkede ikamet eden herkesin Danimarka toplumunda baskın olan Lutheryen erdemleri kabul etmesi gerektiğini savundu. 

    Danimarka’daki genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği sol blok zafer kazandı. Sosyal Demokratlar, seçim sonuçlarını parlamentoda takip etti.
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    74 yaşındaki Uffe Østergaard, Avrupa kimliği tarihi alanında uzman. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Aarhus Üniversitesi'nde Avrupa uygarlığı ve entegrasyonu konusunda Jean Monnet profesörü ve dünyanın en prestijli işletme fakültelerinden olan Kopenhag İşletme Okulu'nda Avrupa ve Danimarka tarihi profesörü. 2000'lerde Danimarka Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde Holokost ve Soykırım Araştırmaları Kürsüsü Başkanı'ydı. 

    OSMANLI ÇALIŞMALARI DA VAR

    16. yüzyıldan itibaren Avrupa kimliği üzerinde uzmanlaşan Østergaard, özellikle Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve onların yerine kurulan devletlerde çok kültürlülük ve çok etniklilik üzerinde çalışmalar yürüttü, kitaplar yazdı. 

    Finnish MEP Jussi Halla-Aho, Austrian MEP Harald Vilimsky, Italian MEP Marco Zanni, French far-right National Rally (Rassemblement National) party leader Marine Le Pen, German MEP Jorg Meuthen, Belgian MEP Gerolf Annemans, French MEP Nicolas Bay, Danish MEP Peter Kofod and Estonian MEP Jaak Madison pose after a joint news conference on the formation of a new far-right European Parliament group to represent nationalists' interests at the EU Parliament in Brussels, Belgium June 13, 2019. REUTERS/Francois Lenoir
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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    2008-2017 arası çoğunluğu Müslüman nüfuslu ülkelerin vatandaşlarından 5 milyondan fazla sığınma başvrusu alan AB ülkeleri, Suriye'deki vekalet savaşı sebebiyle 2015'te patlak veren göçmen kriziyle derin bir sarsıntı geçirdi.

    Bu krizde göçmenlere karşı insan hakları hukukuyla çelişen çok sıkı politikalar uygulayan Danimarka'da, 5.8 milyonluk nüfusun 800 binini, göçmenlerle sonraki kuşakları oluşturuyor. Bunların 500 bini Batılı ülkelerden gelmiyor. 

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), göçmen, göç, tarihçi, Politiken, Danimarka
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