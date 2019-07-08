Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis yemin etti

Yunanistan'da dün yapılan erken genel seçimlerde oyların 39.85'ini alarak seçimi kazanan Yeni Demokrasi (YD) Partisi'nin lideri Kiriakos Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.

Yunanistan'da dün yapılan seçimlerde merkez sağ Yeni Demokrasi (YD) Partisi yüzde 39. 85 oy oranıyla seçimleri kazandı.

300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye ile tek başına hükümet kurma hakkını elde eden YD'nin lideri Miçotakis, başbakanlık görevi için yemin etti.

Miçotakis, dün seçimlerin ardından yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulunarak 'çok çalışma' sözü vermiş ve Yunanistan’ın Avrupa'daki sesini güçlendireceğini ifade etmişti.

Yunanistan'ın yeni lideri 51 yaşındaki Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis de 1989-1992'de başbakanlık yapmıştı.

MİÇOTAKİS KİMDİR?

Yunanistan'ın yeni başbakanı Miçotakis, 1968'te dünyaya geldi. Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis, 3 çocuk babası.

Ülkenin önemli siyasi figürlerinden eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis'in eski Dışişleri Bakanı olması ve yeğeni Kostas Bakoyannis'in ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmesi, aileye yönelik "hanedanlık" eleştirilerine yol açıyor.

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan ve yüksek öğreniminin ardından önemli finans şirketlerinde görev alan Miçotakis, 2004 ve 2007 seçimlerinde Atina'dan milletvekili seçildi.

Daha sonra, Antonis Samaras hükümeti döneminde ekonomik krizin etkilerinin derin olarak hissedildiği 2013-2015'te İdari Reform Bakanlığı yapan Miçotakis, bu dönem 15 bin memurun işten çıkarılması ve başka görevlere atanması sebebiyle eleştirilere hedef oldu.

Miçotakis'in ismi, 2008'de Alman Siemens şirketiyle rüşvet ve yolsuzluk skandalında da geçmişti.

Miçotakis ailesinin Türkiye'ye ilişkin ise ilgi çekici bir bağı bulunuyor. Askeri darbe sonrası kurulan Yunanistan'daki Albaylar Cuntası yönetimi (1967-1974) sırasında baba Miçotakis, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımıyla Türkiye üzerinden Paris'e sürgüne gitmişti.