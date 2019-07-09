Hakkındaki ceza onandı: Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Trump'tan acil iltica talep ediyor

İngiliz radyo sunucusu, yazar ve komplo teorisyeni Paul Joseph Watson tarafından ortaya atılan iddiaya göre Tommy Robinson, Fox News ve Infowars gibi medya kuruluşları aracılığıyla bu hafta ABD Başkanı Trump’a seslenecek ve iltica talebini iletecek. Watson, Robinson’ın hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü söyledi.

​Tommy Robinson, konuyla ilgili aşırı sağcı komplo teorilerinin yer aldığı internet sitesi InfoWars'a da açıklama yaptı. Robinson, "İngiltere'de ölüme mahkûm edilmeme iki gün kaldığını hissediyorum" dedi.

Tommy Robinson is set to ask President Donald Trump to give him emergency political asylum in the United States.https://t.co/DlcbOX85Aa — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 8 Temmuz 2019

ABD VİZE VERMEMİŞTİ

Geçen yıl ABD, Robinson'a vize vermemiş ve böylece Amerikalı siyasetçilerle yapması beklenen görüşmeler gerçekleşmemişti. Robinson ayrıca pasaport sahtekârlığı nedeniyle de bir kez İngiltere’de gözaltına alınmıştı. ABD'nin aşırı sağcı ismin iltica talebini kabul edip etmeyeceği henüz belli belli değil.

Göçmen ve İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Robinson, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunmuş ve bu karar geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanmıştı.

İngiltere'de mahkemeye hakaret suçuna en fazla 2 yıl hapis cezası verilirken, Robinson hakkındaki hükmün 11 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.