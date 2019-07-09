Hakkındaki ceza onandı: Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Trump'tan acil iltica talep ediyor

Tommy Robinson, konuyla ilgili aşırı sağcı komplo teorilerinin yer aldığı internet sitesi InfoWars'a da açıklama yaptı. Robinson, "İngiltere'de ölüme mahkûm edilmeme iki gün kaldığını hissediyorum" dedi.
Tommy Robinson is set to ask President Donald Trump to give him emergency political asylum in the United States.https://t.co/DlcbOX85Aa— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 8 Temmuz 2019
ABD VİZE VERMEMİŞTİ
Göçmen ve İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Robinson, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunmuş ve bu karar geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanmıştı.
İngiltere'de mahkemeye hakaret suçuna en fazla 2 yıl hapis cezası verilirken, Robinson hakkındaki hükmün 11 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
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