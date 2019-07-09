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14:44 09 Temmuz 2019
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    Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik

    © AA / Samir Yordamoviç
    Avrupa
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ve Saraybosna'daki sınır polisi arasında itiş kakış yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili konuşan sınır polisi şefi, "Gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Uçak
    © AA / Murat Kula
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gidiyor
    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Dnevni Avaz adlı yerel haber portalı, Erdoğan'ın Saraybosna'ya varmasının ardından havalimanında polis ve korumalar arasında önce laf dalaşı yaşandığını bildirdi. Ardından polis ve korumalar arasında itiş kakış çıktığı belirtildi. Haberde gerginlik üzerine Erdoğan'ın korumalarının uçağa dönerek, silahları ile geri döndüğü ve bu silahların kılıfında olduğu da belirtildi.

    Dnevni Avaz'ın haberinde Erdoğan'ın uçaktan çıkmasıyla tansiyonun düştüğü belirtildi. Yaşanan olaya Bosna Hersek'in üçlü başkanlık konseyinin üyelerinin tanıklık ettiği de vurgulandı.

    ‘GÖZALTINA ALINMAYI HAK EDİYORLARDI’

    Saraybosna sınır polisi şefi Zoran Galic olaya ilişkin Dnevzi Avaz'a yaptığı açıklamada "Çok saldırgandılar ve kendi ülkelerindeymiş gibi davrandılar. Bizim yasalarımıza saygı göstermediler ve gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi.

    Washington'daki Erdoğan protestosunda gerginlik
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    Erdoğan'ın korumaları hakkında ABD'de açılan soruşturmanın iddianamesi açıklandı
    Saraybosna sınır polisi sözcüsü Yasminka Muyiç ise olayın korumaların silahlarını teslim etmeyi reddetmeleri üzerine çıktığını belirtti.

    İki gün boyunca Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak olan Erdoğan, bölgeye son ziyaretini yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirmişti.

    ABD'DE DE KORUMA KRİZİ YAŞANMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan kavgaya, korumaları da dahil olmuştu.

    ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. 11 kişinin yaralandığı olay, ABD'de yargıya taşınmıştı. Olayın ardından açılan davada ikisi tutuklu 19 kişi yargılanıyor.

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    Etiketler:
    Washington, Yasminka Muyiç, Zoran Galic, Koruma, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna
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