Erdoğan'ın korumaları ile Saraybosna polisi arasında gerginlik

Dnevni Avaz'ın haberinde Erdoğan'ın uçaktan çıkmasıyla tansiyonun düştüğü belirtildi. Yaşanan olaya Bosna Hersek'in üçlü başkanlık konseyinin üyelerinin tanıklık ettiği de vurgulandı.
‘GÖZALTINA ALINMAYI HAK EDİYORLARDI’
Saraybosna sınır polisi şefi Zoran Galic olaya ilişkin Dnevzi Avaz'a yaptığı açıklamada "Çok saldırgandılar ve kendi ülkelerindeymiş gibi davrandılar. Bizim yasalarımıza saygı göstermediler ve gözaltına alınmayı hak ediyorlardı" dedi.
İki gün boyunca Bosna Hersek'te temaslarda bulunacak olan Erdoğan, bölgeye son ziyaretini yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirmişti.
ABD'DE DE KORUMA KRİZİ YAŞANMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan kavgaya, korumaları da dahil olmuştu.
ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. 11 kişinin yaralandığı olay, ABD'de yargıya taşınmıştı. Olayın ardından açılan davada ikisi tutuklu 19 kişi yargılanıyor.
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