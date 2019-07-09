AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası

Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmada yavaş davrandığı için Belçika'ya günlük 5 bin euro para cezası verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Belçika'nın AB genişbant internet altyapı mevzuatını uygulamaması nedeniyle AB Komisyonu tarafından açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmakta geciktiği için Belçika'ya günlük 5 bin euro para cezası uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda, "Mahkeme, Belçika'nın öngörülen sürenin bitimine kadar AB yönetmeliğinin uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almadığını belirledi. Belçika, yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda başarısız oldu" ifadeleri yer aldı.

Belçika'nın AB yönetmeliği uyarınca ülke çapında genişbant internet altyapısı kurması gerekiyordu. Belçika'nın söz konu altyapıyı kurana kadar her gün para cezasını ödemesi gerekecek.