Yunanistan muhalefeti: Miçotakis’in yeni hükümeti ‘kötü bir başlangıç’

Yunanistan’da geçen pazar düzenlenen erken genel seçimin ardından ana muhalefete düşen Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelen Kiriakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi (ND) hükümetine ‘daha ilk günden kötü bir başlangıç’ sözleriyle yüklendi.

'YENİ YÖNETİM ŞEMASI NE YENİ, NE KÜÇÜK, NE DE ESNEK'

SYRIZA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ND’nin yeni yönetim şeması, Miçotakis’in açıkladığı gibi ne yeni, ne küçük, ne de esnek çıktı” ifadelerine yer verildi.

“2012–2014 döneminin eski bakanları, ayrıca parlamento dışında olan çok sayıda neoliberal teknokrat, yakın zamana kadar (bakanlıklarda) genel sekreterlerin yetkilerine sahip olan bakan yardımcıları, sığınmacı meseleleri ve ıslah politikaları ile ilgili yetkilerin Vatandaşı Koruma Bakanlığı’na aktarılması, başka hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir şey” denen açıklamada, yeni kabineye 51 bakan ve bakan yardımcısının dahil edilmesinin ND’nin mümkün olan en fazla sayıdaki yöneticisinin hırsını tatmin etmeye yönelik olduğu, Miçotakis’in yeni hükümetinde nadiren rastlanacak tek şeyinse kadınlar olduğu vurgulandı.

SYRIZA, “Daha ilk günden kötü bir başlangıç” ifadesiyle yeni hükümete yüklendi.

'YENİ HÜKÜMET ÇİPRAS'IN UYGULAMALARINI TAKLİT EDİYOR'

Seçimden üçüncü parti olarak çıkan, PASOK'un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ise, bu partiye üye olan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis’in yeni kabineye alınmasını eleştirerek, ND’nin hükümete diğer parti üyelerini de katarak SYRIZA’nın yolundan ilerlediğini savundu.

KINAL’ın konuya ilişkin yorumunda, “Yeni hükümeti, çalışmalarına bakarak vatandaşlar değerlendirecek. Değişim Hareketi sorumlu ve programlı muhalefet olacak, halkın çıkarlarını savunacak” dendi.

Miçotakis’in ‘devasa’ hükümetinde diğer siyasi güçleri temsil eden kişilerin de olduğunu kaydeden KINAL, “Bu durum, şimdiki Başbakanın Sayın Çipras’ın uygulamasını taklit ettiğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Komünist Partisi’nin açıklamasındaysa birçok bakanın önceden yürüttükleri halk karşıtı politikalarıyla bilindiğine dikkat çekti. Açıklamada, “ND’nin yeni hükümetindeki bakanlar, genel olarak halk karşıtı politikalarını uygulamasıyla bilinen ve deneyimli yöneticilerdir. Bunların bazıları (Andonis) Samaras’ın (2012-2015 dönemindeki) eski yönetiminin bakanları olarak ‘öne çıktı’ ve bugün, SYRIZA hükümetinin halk karşıtı yasalarında ve kararlarında zemin bularak bu kişiler geri dönüyor” ifadeleri kullanıldı.

‘EN ÖNEMLİSİ SONUÇ’

Yeni hükümetin sözcüsü Stelios Petsas ise, çalışmalar hakkındaki yorumların bakanların sayısına bakılarak değil, alınan sonuçlara göre yorum yapılması gerektiğini ifade etti. Bu sabah Skai televizyonuna konuşan Petsas, daha uygun zamanlarda, ana kriterlerden birinin şemanın esnekli olabileceğini, ancak şu anki başlıca amacın verimlilik olduğunu vurguladı.