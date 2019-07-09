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22:19 09 Temmuz 2019
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    İspanya'da hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

    CC0 / Pixabay
    Avrupa
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    İspanya'da erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

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    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
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    İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin ardından Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE), Podemos ile yürüttüğü azınlık hükümeti kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

    İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, azınlık hükümeti kurmak için Podemos lideri Pablo Iglesiasile 5. kez bir araya geldi.

    Mecliste yapılan ve 1 saat 45 dakika süren Sanchez-Iglesias görüşmesinde anlaşma sağlanamazken, yapılan açıklamalarda taraflar birbirini suçladı.

    Anlaşmazsızlığın temelindeki sebep, Podemos'un koalisyon hükümetinde ısrar etmesi ve azınlık hükümeti kurmak isteyen PSOE'nin bu olasılığa tamamen kapıları kapayıp sadece bazı konularda iş birliği yapılmasına sıcak baktığını söylemesi oldu.

    © REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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    Podemos lideri Iglesias, meclis çıkışında gazetecilere yaptığı değerlendirmede "İspanya'nın ihtiyacı olan bir sol koalisyon hükümetidir. PSOE'yi, pozisyonunu daha esnekleştirmek için ikna etmeyi umuyoruz. Tek partili bir hükümet planı, sandıktan çıkan vatandaşların oylarına ters bir yaklaşım. İnanıyorum ki er ya da geç görüşleri değişecektir" dedi.

    İsim vermeden basına açıklama yapan Podemos yöneticileri ise PSOE'yi 'ülkeyi yeniden erken seçime götürmek istemekle' suçlayarak, Sanchez'in Iglesias'a "Eğer güvenoyuna destek vermezseniz ikinci bir fırsat olmayacak. 10 Kasım'da erken genel seçime gideriz" dediğini iddia etti.

    Podemos milletvekilleri, PSOE lideri Sanchez'in azınlık hükümetinin temmuz sonunda güvenoyu alamayacağını ancak sonrasında anlaşma sağlanarak eylülde bir koalisyon hükümeti kurulabileceğini savundu.

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    Diğer yandan Podemos'un koalisyon hükümeti teklifini kabul etmeyen ve tek alternatifin 'dış destekli bir azınlık hükümeti' olduğunu savunan sosyalistler ise Iglesias'ın Sanchez'den başbakan yardımcılığı talep ettiğini ileri sürdü.

    PSOE Meclis Sözcüsü Adriana Lastra da gazetecilere açıklamasında, anlaşma sağlanamamasına rağmen Sanchez'in güvenoyu için 22 Temmuz'da hükümet programını mecliste sunacağını söyledi. Lastra, "Başka bir fırsat olmayacak" diyerek temmuz sonunda güvenoyu alınmaması halinde erken genel seçime gidileceğinin ilk sinyalini verdi.

    Etiketler:
    görüşme, Podemos, PSOE, Sosyalist azınlık hükümeti, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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