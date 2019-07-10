Fransa'da 'devletin silah satışı lisansının iptali' talebi reddedildi

Paris İdare Mahkemesi, insan hakları alanında çalışmalar yürüten 'Action securite ethique republicaines (ASER)' adlı sivil toplum kuruluşunun, Fransız devletinin Yemen'deki savaşta taraf ülkelere silah satmasına izin veren lisansının iptaline yönelik talebini geri çevirdi.
© REUTERS / Naif Rahma
ASER'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin kararına tepki gösterildiği ve karara itiraz edileceği bildirildi.
Kuruluş, devletin Yemen'deki savaşta taraf ülkelere silah satışının durdurulması için 1 Mart 2018'de Fransa Başbakanı Edouard Philippe'ten talepte bulunmuştu ancak yanıt alamamıştı.
Bunun üzerine ASER, Paris İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu.
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