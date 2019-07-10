Ukrayna, turistler için Çernobil'e yeşil koridor yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahliye edilen Çernobil nükleer facia bölgesinde turistlerin fotoğraf ve video çekmesini yasaklayan kararı kaldıran ve bölgede turistler için bir yeşil koridor kurulmasına olanak sağlayan bir kararnameyi imzaladı.

Kiev’e yaptığı ziyaret sonrası yerel basına yaptığı açıklamalarda Zelenskiy, “Bugün, Ukrayna’nın tahliye edilmiş bölgesini gelişen bir turizm merkezine dönüştürecek bir kararı imzaladım” dedi.

Yeşil koridor projesiyle bölgenin şartlarının turistler için iyileştirileceğini ve minimum zararların dahi önlenebileceğini belirten Zelenskiy, “Artık Çernobil’in girişinde uzun kuyruklar oluşmayacak, bununla beraber turistler kontrol noktasının girişine geldikten sonra geri çevirme durumları ile karşılaşmayacaklar” dedi.

Bunun yanında Zelenskiy, yeni düzenleme neticesinde bölgede fotoğraf ve video çekilmesine getirilen yasağın da kalkacağını müjdeledi.

Kararın duyurulmasından önce Zelenskiy’nin basın sözcüsü, Çernobil nükleer reaktörünün çevresine yeni bir siper yapılacağını açıklamıştı.

Çernobil nükleer faciası, 26 Nisan 1986 yılında santraldeki dördüncü reaktörün patlaması sonucu vuku buldu. Facianın ardından reaktörün çevresi lahitle kaplanmış olsa da, yıllar içerisinde bu çeperin aşındığı gözlemlendi. Bu da Ukraynalı yetkililerin Çernobil’in siperini güçlendirmek üzere çalışmalara başlamalarını zorunlu kıldı.

HBO’nun faciayı konu alan yeni mini dizisi Çernobil’in ardından ziyaretçi akımına uğrayan bölgede birtakım güvelik önlemlerinin alınması zorunlu hale geldi. Birtakım sosyal medya fenomenlerinin beğeni uğruna radyoaktif bölgelerde çıplak pozlar vermesi, yetkilileri harekete geçirerek bölgede fotoğraf ve video yasağı getirilmesine yol açtı. Ancak Ukraynalı yekliler, yeni lahit siper ve yeşil koridor projeleri tamamlandığında turistlerin bölgeyi rahatlıkla ziyaret edip fotoğraf çekebileceğini düşünüyor.