Litvanya, Sputnik sitesine erişimi engelledi

Komisyondan yapılan açıklamada, Litvanya Radyo ve Televizyonu’nun (LRT) 3 Temmuz Çarşamba günü, ajansın izin almadan sitesinde LRT materyallerini kullandığını bildirdi.

Açıklamada, “LRT, internet sitesi yönetimine ve servis sağlayıcı firmaya başvurarak yasadışı olarak yayınlanmış ve telif hakkıyla korunan içeriğin kaldırılmasını talep etti. Ama içerik yayınlanmaya devam etti. İnternet sitesi yönetimi, kullanıcıları dolaylı olarak yasa dışı olarak yayınlanmış materyalleri kullanmaya teşvik etmeye devam etti” ifadelerine yer verildi.

Yasa dışı olarak yayınlanan yazı sayısının bin 464 olduğu iddia edildi.

Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu’nun bu kararının yürürlüğe girmesi için Vilnius Bölge İdare Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.

Daha önce Litvanyalı milletvekilleri Laurinas Kaschunas ve Audronius Ažubalis, Sputnik sitesini engelleme çağrısında bulunmuştu. Vekiller, Sputnik’in yayınladığı materyallerin “gerçeği çarpıttığını” ileri sürmüştü.