Ermenistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını kınadı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde jeolojik keşif çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla sondaj çalışmaları yapma girişiminden endişe duyduklarını ve bu eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına tepki gösterenlere Ermenistan da katıldı.

Ermeni Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda sondaj çalışmaları yapma girişiminden derin endişe duyuyoruz. Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki eylemleri, bölgede istikrar ve güvenlik için risk oluşturuyor. Kıbrıs ve halkına tam desteğimizi ifade ederken, Türkiye'yi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz" dendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinerek "Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir" demişti.