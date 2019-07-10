Donald Tusk: AB, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal eden eylemlerine cevap vermek zorunda olacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükselten ve Kıbrıs’ın egemenliğini ihlal eden adımlarının, AB’nin bu duruma cevap vermesine neden olacağını belirtti.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ile olumlu komşuluk ilişkileri sürdürme konusundaki iyi niyetimize rağmen, tansiyonun yükselmesi üzerine ve AB üyesi Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal edecek şekilde adım atılması AB'nin daha önce kararlaştırıldığı gibi dayanışma içinde bu duruma cevap vermesine neden olacaktır” dedi.

Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 Temmuz 2019

​Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj geriliminle ilgili olarak, “Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir” demişti.