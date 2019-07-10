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21:15 10 Temmuz 2019
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman

    Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine hapis talebi

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Avrupa
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bin Selman hakkında, Fransa'nın başkent Paris'teki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü iddiasıyla 6 ay tecilli hapis cezası istendi.

    Fransız basınında çıkan haberlere göre Paris Ceza Mahkemesi savcısı, başkentteki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Hassa bin Selman hakkında 6 ay tecilli hapis ve 5 bin euro para cezası talep etti. 

    Muhammed bin Zayid el-Nehyan - Muhammed bin Selman
    © REUTERS /
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    Tesisatçıyı dövdüğü ileri sürülen koruma hakkında da 8 ay tecilli hapis cezası isteminde bulunuldu. 

    Duruşmanın 12 Eylül'de yapılacağı belirtilirken Hassa bin Selman hakkında Aralık 2017'den beri çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu bildirildi.

    Prenses Hassa Bint Selman, 2016 Eylül ayında, Paris’teki dairesinde çalışan bir sıhhi tesisatçıyı korumasına dövdürüp ayaklarını öptürmüştü. Prenses, evinde yenileme çalışmalarında yer alan işçiyi izin almadan evin fotoğraflarını çekmekle suçlamıştı. Darbedilen tesisatçının 5 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi. 

    Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hassa bin Selman'ın, suçlamaları inkar ettiği ancak tesisatçının polise verdiği ifadesinde Hassa Bin Selman'ın olay sırasında kendisi hakkında "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor" sözlerini sarf ettiği iddiasında bulunduğu aktarıldı. 

    Savcı, işçinin 3 saat boyunca işkenceye maruz kaldığını ve bu anın işçide “derin travma” yarattığını iddia etti.

    Bununla birlikte fotoğraf çekilen cep telefonunun kırılması sebebiyle üzüntüsünü dile getiren savcı, “Bu fotoğraflarda ne olduğunu asla bilemeyeceğiz” dedi. Savcı ayrıca Prenses Hassa Bint Selman’ın korumasına işçiyi dövme yönünde net emir verdiğine dair hiçbir delilin olmadığını söyledi.

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    Etiketler:
    Hapis istemi, Paris, Fransa, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan
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