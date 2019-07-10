İngiliz ilaç şirketine 'Pfizer' için AB onayı

Avrupa Komisyonu, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın (GSK), ABD firması Pfizer'in tüketici sağlığı sektöründeki faaliyetlerini satın almasına 'koşullu onay' verdi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, GSK'nin, Pfizer'in tüketici sağlığı alanındaki birimini satın almasının, sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle işlemin onaylanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için şirketlerin, Avrupa Komisyonu'na Pfizer'in ThermaCare ısı bandı birimini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

© AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, Avrupa Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

Avrupa Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.