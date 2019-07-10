İngiliz ilaç şirketine 'Pfizer' için AB onayı

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, GSK'nin, Pfizer'in tüketici sağlığı alanındaki birimini satın almasının, sektörde rekabeti olumsuz etkilemeyeceği ve bu nedenle işlemin onaylanmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, rekabet endişelerini önlemek için şirketlerin, Avrupa Komisyonu'na Pfizer'in ThermaCare ısı bandı birimini elden çıkartma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.
Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmelerini veya satın almaları denetlemek, Avrupa Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.
Avrupa Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda, rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.
Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.
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