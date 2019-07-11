Ötenazi davası 11 yıldır sürüyordu: Vincent Lambert yaşam desteğinin tamamen kapatılmasının ardından yaşamını yitirdi

Fransa’da, 2008 yılından beri devam eden ve kamuoyunu ikiye bölen ötenazi davasının odağında yer alan Vincent Lambert, mahkemenin yaşam destek ünitesini kapatma konusunda verdiği nihai karardan bir hafta kadar sonra yaşamını yitirdi.

Vincent Lambert, doktorların aşamalı olarak yaşam desteğini kapatmaya başlamasından bir hafta sonra tedavi gördüğü Reims kentindeki Sebastopal Hastanesi’nde bu sabah yaşamını yitirdi.

Yeğeni Francois Lambert, “Vincent bu sabah 09.24’te öldü” dedi.

2008’DEKİ KAZADAN BERİ KOMADA

42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyordu. Doktorlar Lambert’in beynindeki hasarın geri döndürülemeyeceğini söylüyordu.

Lambert'in yasal varisi olan eşi, doktorlarla birlikte yaşam desteğinin son bulmasını istiyor ve pasif ötanazi uygulanabileceğini savunuyordu. Ancak Lambert'in ailesi buna karşı çıkıyordu.

© AFP 2019 / HO 42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyordu.

TEDAVİYİ SONLANDIRMA MAHKEMEDEN DÖNMÜŞTÜ

Vincent Lambert'in ötenazi süreci 11 yıl devam ediyor. Geçtiğimiz ay yaşam destek ünitesinden çıkarılan Lambert, Paris Temyiz Mahkemesi'nin son dakika kararıyla yeniden üniteye bağlandı

Ülkenin en yüksek temyiz mahkemesi Yargıtay, geçen hafta verdiği kararla ciddi beyin hasarı görmüş hastaların yaşam destek ünitelerinin kapatılabileceğine hükmetti. Mahkemenin pasif ötanaziye yeşil ışık yakmasıyla birlikte doktorlar 2 Temmuz’da Lambert’in yaşam destek ünitesini kapatmaya başladı.