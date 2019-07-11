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12:24 11 Temmuz 2019
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    Amal Clooney'den dünya liderlerine ‘Kaşıkçı’ tepkisi

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    Avrupa
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (166)
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    İnsan Hakları Avukatı ve İngiltere'nin Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi Amal Clooney, dünya liderlerinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda omuz silkmenin çok az ötesine geçtiğini söyledi.

    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
    Callamard: BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılması gerekenler konusunda felç oldu
    İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlıklarının Londra'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı"nda ko
    ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında görüştü.
    © AP Photo / Susan Walsh
    Trump, G-20'de Suudi Veliaht Prensi ile görüştü: Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi
    nuşan Clooney, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında, dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi" ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Clooney, ABD liderinin medyaya iftira attığını ve gazetecileri dünya çapında hedef haline getirdiğini ifade etti.

    ‘KONFERANSA KATILIM OLUMLU BİR ADIM’

    İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Kaşıkçı cinayetine değinirken, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın bir Suudi diplomatik mülkü içinde öldürüldüğü dünyada kaderciliğe teslim olmak kolay olurdu" dedi.

    Hunt, düzenledikleri konferansa 100'den fazla ülkeden 60'ı bakan düzeyinde resmi temsilcinin ve bin 500 gazetecinin katılmasını "olumlu bir adım" şeklinde nitelendirdi.

    AVUSTRALYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN CALLAMARD RAPORUNA ÖVGÜ

    İzleyici olarak katıldığı oturumda söz alan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Ann Payne de Kaşıkçı cinayetini kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın bu konuda hazırladığı raporu övdü.

    JULİAN ASSANGE'A VERİLEN HAPİS CEZASI PROTESTO EDİLDİ

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS / Simon Dawson
    İngiltere Başbakanı May’den Kaşıkçı açıklaması
    Öte yandan, konferansın yapıldığı merkezin dışında toplanan bir grup, İngiliz hükümetini WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a verilen hapis cezası ve ABD hükümetine iade edilmesi ihtimali nedeniyle protesto etti.

    Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı, İngiliz Dışişleri Bakanlı’ğının Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermemesiyle gündeme gelmişti.

    Konferans, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (166)

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    Etiketler:
    Julian Assange, WikiLeaks, Agnes Callamard, Marise Ann Payne, Avustralya, Jeremy Hunt, Donald Trump, ABD, İstanbul, Washington Post, Londra, Kanada, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Amal Clooney, İngiltere
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