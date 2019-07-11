Amal Clooney'den dünya liderlerine ‘Kaşıkçı’ tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Clooney, ABD liderinin medyaya iftira attığını ve gazetecileri dünya çapında hedef haline getirdiğini ifade etti.
‘KONFERANSA KATILIM OLUMLU BİR ADIM’
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Kaşıkçı cinayetine değinirken, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın bir Suudi diplomatik mülkü içinde öldürüldüğü dünyada kaderciliğe teslim olmak kolay olurdu" dedi.
Hunt, düzenledikleri konferansa 100'den fazla ülkeden 60'ı bakan düzeyinde resmi temsilcinin ve bin 500 gazetecinin katılmasını "olumlu bir adım" şeklinde nitelendirdi.
AVUSTRALYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN CALLAMARD RAPORUNA ÖVGÜ
İzleyici olarak katıldığı oturumda söz alan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Ann Payne de Kaşıkçı cinayetini kınarken, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın bu konuda hazırladığı raporu övdü.
JULİAN ASSANGE'A VERİLEN HAPİS CEZASI PROTESTO EDİLDİ
Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı, İngiliz Dışişleri Bakanlı’ğının Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e akreditasyon vermemesiyle gündeme gelmişti.
Konferans, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)