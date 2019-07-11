İtalyan aşırı sağcı lider Salvini'ye mermili zarf gönderildi

Jandarmanın yaptığı incelemede, içinde 22 kalibrelik bir merminin bulunduğu zarfın üstünde gazete kupürlerinden kesilerek yapıştırılmış "Bakan, dük, Matteo Salvini, Meclis, Roma" yazısının olduğu açıklandı.
Envelope with #bullet sent to #Salvini https://t.co/5qpbTjyBFR pic.twitter.com/eIwofaOm1u— Jesmond Saliba (@SalibaJes) July 11, 2019
Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salvini, "Bakan olduğumdan bu yana 100'den fazla ölüm tehdidi veya şiddet içerikli mesaj aldım. Bazı sol nefret sözleri bazı akıl hastalarını ikna edebilir ama beni kesinlikle korkutmuyor. Tam tersine, her türlü suça karşı mücadelede bana daha fazla güç ve arzu veriyor" ifadesini kullandı.
Bomba imha timinin zarfa el koyduğu ve olaya ilişkin jandarmanın soruşturma başlattığı kaydedildi.
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