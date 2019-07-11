İngiltere,  Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'na katılacak olan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine vize vermedi 

Sputnik ve Russia Today (RT) muhabirlerinin kabul edilmediği, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'yla ilgili yeni bir skandal karar daha ortaya çıktı.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre konferans için akreditasyon yaptıran bir Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine İngiltere vizesi verilmedi.

İngiltere'nin Rusya'ya etkinlik için gönderdiği davetiye dikkate alındığında kararın çok tuhaf olduğunu belirten elçilik, "İngiliz tarafı, Rus diplomatı bizzat davet etti, akreditasyonunu yaptı ancak daha sonra vize vermeyi reddetti. Şimdiye dek BM etkinliklerine katılacak Rus resmi temsilcilerine vize vermeyen ABD'ye özgü olan bu tutum, görünen o ki, şimdi de Londra tarafından benimsendi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermeyi reddettiler. Kanıtlanmak istenen de işte buydu" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'ye tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gazetecilerin kabul edildiği koşullarda basın özgürlüğü hakkında ciddi bir tartışma yapılamaz. Muhtemelen bu, absürdlüğün en açık tezahürü" demişti.