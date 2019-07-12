Bulgaristan Devlet Başkanlığı İdaresi: F-16 silahlarımız, 1913 yılındaymışız gibi görünüyor

ABD ile F-16 anlaşmasını değerlendiren Bulgaristan Devlet Başkanlığı İdaresi Genel Sekreteri Dimitr Stoyanov, ülkesinin F-16 için seçtiği silahların daha çok Balkan Savaşları sırasında kullanılan uçak silahlarına benzediğini söyledi.

Daha önce Bulgaristan’ın, F-16 savaş uçakları için öngörülen silah ve donanımın bir bölümünden vazgeçtiği veya önemli ölçüde kısıtladığı bildirilmişti. Ayrıca F-16 eğitimini alması gereken pilot sayısının da azalttığı belirtilmişti.

Stoyanov, bTV kanalına açıklamasında, "Havadan karaya tipi silah var mı? Çok hassas saldırıları gerçekleştirmek mümkün mü? Lazer güdümlü bombalar var mı? Hayır! Güdümsüz şekilde düşen bombalar var. Yani bu çok iyi uçağın yetenekleri, Edirne’ye uçup bombayı atıp geri döndüğümüz 1913 yılındaki uçağın yeteneğine indirgendi. Aldığımız silahlar çok zayıf" diyerek anlaşmanın öngördüğü lojistik paketin de çok kısıtlı olduğunu söyledi.

Daha önce Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yapan Stoyanov, F-16 savaş uçaklarını alma kararını defalarca eleştirmişti. Stoyanov'a göre, dönemin Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, 'her ne pahasına olursa olsun' F-16 alma niyetindeydi.

F-16 alımını değerlendiren Devlet Başkanı Rumen Radev, hükümetin makul bir fiyat elde etmek için yeni savaş uçağının etkinliğini ciddi şekilde azalttığını, bunun da uçak alımını anlamsız hale getirdiğini söyledi.

Bulgaristan hükümeti önceki gün, maliyeti 1.2 milyar dolar olan anlaşmayı onayladı. Sofya, ABD Kongresi’nin de onaylaması durumunda, fiyatta 60 milyon dolarlık indirim olacağını umuyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, bugün gereken evrakları imzaladı. Anlaşmanın en kısa zamanda Bulgaristan parlamentosu tarafından onaylanması bekleniyor.