Bulgaristan Devlet Başkanlığı İdaresi: F-16 silahlarımız, 1913 yılındaymışız gibi görünüyor

Stoyanov, bTV kanalına açıklamasında, "Havadan karaya tipi silah var mı? Çok hassas saldırıları gerçekleştirmek mümkün mü? Lazer güdümlü bombalar var mı? Hayır! Güdümsüz şekilde düşen bombalar var. Yani bu çok iyi uçağın yetenekleri, Edirne’ye uçup bombayı atıp geri döndüğümüz 1913 yılındaki uçağın yeteneğine indirgendi. Aldığımız silahlar çok zayıf" diyerek anlaşmanın öngördüğü lojistik paketin de çok kısıtlı olduğunu söyledi.
Daha önce Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini yapan Stoyanov, F-16 savaş uçaklarını alma kararını defalarca eleştirmişti. Stoyanov'a göre, dönemin Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, 'her ne pahasına olursa olsun' F-16 alma niyetindeydi.
Bulgaristan hükümeti önceki gün, maliyeti 1.2 milyar dolar olan anlaşmayı onayladı. Sofya, ABD Kongresi’nin de onaylaması durumunda, fiyatta 60 milyon dolarlık indirim olacağını umuyor.
Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, bugün gereken evrakları imzaladı. Anlaşmanın en kısa zamanda Bulgaristan parlamentosu tarafından onaylanması bekleniyor.
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