Merkel'in titreme nöbetleri Almanları endişelendirdi

Bir ay gibi bir süreçte 3 kez resmi törenlerde titreme nöbeti geçiren Angela Merkel, Almanları endişelendirdi. Almanlar Merkel’in sağlığını da yoğun programını da sorguladı.

Son dönemde kameralar karşısında üç kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakan Angela Merkel, ülkesinde endişeye neden oldu. Merkel’in sağlığı hakkında kuşkular dile getirilirken, programının fazla yorucu olduğu da dile getirildi.

3 KEZ TİTREDİ, 4.'SÜNDE KOLTUKLU ÖNLEM ALDI

Merkel ilk olarak 18 Haziran'da başkent Berlin’de yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde güneş altındaki resmi tören sırasında şiddetli şekilde titrerken kameralara yansıdı.

Bundan sadece 10 gün sonra, 27 Haziran'da yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın yanında dururken zor anlar yaşadı.

Merkel’in üçüncü titreme nöbeti ise, 10 Temmuz’da Finlandiya'nın yeni Başbakanı Antti Rinne ile görüşmesi sırasında yaşandı.

Bu nöbetten bir gün sonra Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı karşılama töreninde Merkel’in tekrar bir titreme nöbeti yaşamaması için sandalye konularak önlem alındı.

‘GÜÇLÜ OLMAK İSTİYOR AMA TİTRİYOR’

Almanya’nın etkili gazetelerinden Bild, ‘Merkel çok mu fazla seyahat ediyor?’ sorusunu gündeme getirirken, köşe yazarı Franz Josef Wagner da “Sevgili oturan Şansölye, sizi Danimarka Başbakanı için yapılan karşılamada otururken görmek kalbimi kırıyor” diye yazdı.

Wagner, “Güçlü olmak isteyen birini görüyoruz, ve o titriyor, titriyor” diye ekledi.

MACRON VE MAY’İ SOLLADI

Bild, bu hafta 65 yaşına giren Merkel’in yurt dışı seyahatlerini de derledi.

Buna göre sadece bu yıl Merkel 21 gezi gerçekleştirdi. Karşılaştırma yapan Bild, 41 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 17, istifasını sunan İngiltere Başbakanı Theresa May’in ise 16 kez yurt dışına çıktığını vurguladı.

‘İYİYİM’ DEDİ AMA DETAY VERMEDİ

Geçmişinde ciddi bir sağlık sorunu olmayan Angela Merkel, son titreme nöbetinin ardından açıklama yaparak iyi olduğu konusunda ısrar etti ve “Kendime dikkat ediyorum” dedi.

Ancak sağlığıyla ilgili detay vermeyi reddetti. İlk titreme nöbetinden sonra sözcüsü Merkel’in sıvı kaybı yaşadığını söyleyerek durumu açıklamıştı.

2005 yılından beri koltukta olan Angela Merkel, başlıca Batı demokrasileri arasında ‘en uzun süre görevde kalan lider’ unvanına sahip. Merkel, 2021 yılında yapılması planlanan parlamento seçimlerinin ardından görevi bırakmayı düşünüyor.