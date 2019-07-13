Fransa'da sarı yelekli eylemciye 2 ay tecilli hapis cezası

Fransız basınında çıkan haberlerde, Paris Mahkemesi'nin, Sarı Yelekler'in 16 Şubat'ta başkentte yaptığı eylemde, Finkielkraut'ya hakaret ettiği iddia edilen 36 yaşındaki Benjamin W.'ye 2 ay tecilli hapis verdiği belirtildi.
© REUTERS / Benoit Tessier
Mahkemenin, sanığın, Finkielkraut'ya 'Yahudi olduğu için hakaret ettiğine' hükmettiği ifade edildi.
Benjamin W.'nin avukatı Ouadie Elhamamouchi ise müvekkilinin, kendisine yöneltilen anti-Semitizm suçlamalarını reddettiğini aktardı.
Mahkemenin, Finkielkraut'nun, televizyon programlarındaki İslam ve yabancı karşıtı söylemlerini dikkate almamasına tepki gösteren Elhamamouchi, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)