Ukrayna'da televizyon binasına bomba atarla saldırıldı

Kiev’deki 112 Ukraine televizyonundan yapılan açıklamada “13 Temmuz gecesi, Degtyrevskaya Caddesi’nde kimliği belirsiz iki kişi 112 Ukraine binasına bomba atarla ateş etti” ifadeleri kullanıldı.

В Киеве «112 канал» обстреляли из гранатомета: кадры с места ЧП https://t.co/TU82RsT1l6 pic.twitter.com/cc7QBChOTg — OnPress.info (@onpress_) July 13, 2019

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Kiev polisi şüphelilerin arandığını bildirdi.

Açıklamaya göre, polis tarafından binanın dış kısmı zarar gördü ve olay mahali kordona alındı. Yapılan aramalar sonucunda saldırıda kullanılan bomba atarın atış tüpü bulundu ve incelemeye gönderildi.

​Olayda yaralanan veya ölen olmadı, ancak binanın dış cephesi hasar gördü.