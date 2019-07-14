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17:38 14 Temmuz 2019
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    Donald Trump - Barack Obama

    İngiliz elçi sızıntılarına devam: 'Trump, İran'la nükleer anlaşmadan sırf Obama'ya garezinden çıktı'

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Avrupa
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    İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un ABD Başkanı Donald Trump’a çok sert eleştiriler yönelttiği bakanlıkla gizli yazışmalarının basına sızması, elçinin istifasına ve polis tehdidine rağmen durmadı.

    İngiltere polis
    © REUTERS / Ed Sykes Livepic
    İngiliz polisinden basına 'sızıntı belgeleri iade edin' çağrısı
    Bugün Mail On Suday'da yayımlanan yazışma, 2018'de ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini önlemeye çalışan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson için kaleme alınmış.

    'DİPLOMATİK VANDALLIK'

    Sir Kim Darroch, Johnson'a bilgi notunda, Trump'ın selefi Barack Obama'ya garez beslediği ve ondan hıncını almak istediği için anlaşmadan çıktığını söylüyor.

    İngiliz elçi, Trump'ın anlaşmayı terk etmesini 'diplomatik vandallık' diye niteliyor. 

    © AFP 2019 / ALEX WONG
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    POLİSİN 'YAYINI KES' TALEBİNE UYULMADI

    Yeni sızıntı, İngiliz polisinin suç niteliği taşıyor olabileceği uyarısı eşliğinde yayınlara son verilmesi ve eldeki belgelerin kendilerine teslim edilmesi çağrısına rağmen yayımlandı.

    Sızıntılardaki değerlendirmelere öfkelenen Trump'ın İngiliz elçiyi 'istenmeyen kişi' haline getirmesi üzerine Darroch istifa etmek zorunda kalmıştı.

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
    İngiltere'den Trump'a 'çok aptal' cevabı

    'TRUMP'IN EKİBİNİN SONRASI İÇİN HİÇBİR STRATEJİSİ YOK'

    The Mail on Sunday'in haberine göre halihazırda Muhafazakar Parti lideri ve dolayısıyla başbakan olmanın en güçlü adayı konumundaki Johnson'ı bakanlığı dönemde bilgilendiren Sir Kim, Cumhuriyetçi Trump'ın Demokrat Obama'nın anlaşmasından kişisel sebeplerle çekildiğini söylerken şu vurguyu yapıyor:

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: İngiltere Büyükelçisi çok aptal bir adam
    "Çünkü anlaşma Demokrat selefi Obama tarafından yapılıp onaylanmıştı." 

    İngiliz elçi şu eleştirilerde bulunuyor:

    "Trump yönetimi diplomatik vandallığa koyulurken bunun ideolojik ve kişisel nedenleri var, öncelikle bu Obama'nın anlaşması. Üstüne üstlük hiçbir ertesi gün stratejisi dillendiremiyorlar. Dışişleri'nin de ister Avrupa'da isterse bölgede olsun müttefiklerle ortaklara erişmek gibi bir planı yok."

    Etiketler:
    nükleer anlaşma, Barack Obama, İran, ABD, İngiltere, Donald Trump, Boris Johnson, Kim Darroch
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