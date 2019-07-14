Bastille Günü törenlerinde yuhalanan Macron, istifaya çağrıldı

Fransa'da Sarı Yelekler protestoları 35. haftayı devirirken, en önemli ulusal bayram da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto platformuna dönüştü.
14 juillet: Emmanuel Macron hué au début de son passage sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/c7N6qorO2Q— BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019
Başkent Paris'teki görkemli askeri geçit töreni öncesi Macron'u yuhalayan protestocular, cumhurbaşkanlığından istifasını talep etti.
Protesters clash with police during #BastilleDay parade in #Paris— RT (@RT_com) July 14, 2019
STORY: https://t.co/lOzxBm8qbF pic.twitter.com/BXYct1F8bN
Macron diğer Avrupalı liderlerin de katılımıyla askeri geçit töreni sırasında gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ama protestolar bütün sesleri bastırdı.
Commotion erupts at anti-gov. demo as #Macron arrives for #BastilleDay celebrations#Paris #France pic.twitter.com/ngIl6cbGXk— Ruptly (@Ruptly) July 14, 2019
Tören sonrası Champs Elysees'yi işgal ederek Macron'u protesto eden eylemcileri dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz kullandı.
Anti-gov. demo turns violent on #BastilleDay#Paris #France pic.twitter.com/25OUcM77w7— Ruptly (@Ruptly) July 14, 2019
Eylemciler sokaklara konulan bariyerleri yıkıp barikat kurarak Sarı Yelekler hareketinin sloganlarını attı.
Polisle eylemciler arasındaki çatışmalarda yaralananlar oldu.
#SputnikPhotos | Des blessés dans les rues de #Paris ce #14juillet aux abords des #ChampsÉlysées— Sputnik France (@sputnik_fr) July 14, 2019
En savoir plus: https://t.co/FBb2bWXRpG#FeteNationale pic.twitter.com/aCGj9P3JLE
Askeri geçit töreninin başlamasına dakikalar kala geçit izleme alanlarından biri de çatışmalara sahne oldu. Polisin Sarı Yelekler'in ideologu Eric Drouet dahil üç önemli üyesini gözaltına aldığı haberi geldi.
Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde Sarı Yelekler'in yaptığı eylemde çıkan olaylarda en az 152 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınanların arasında Sarı Yelekler liderlerinden Maxime Nicolle, Eric Drouet ve Jerome Rodrigues'in de bulunduğu belirtildi.
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