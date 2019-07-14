Bastille Günü törenlerinde yuhalanan Macron, istifaya çağrıldı

Fransa'nın en önemli ulusal bayramı Bastille Günü'nde düzenlenen askeri törenin görkemini, Macron'a yönelik yuhalamalar ve istifa çağrıları bastırdı.

Fransa'da Sarı Yelekler protestoları 35. haftayı devirirken, en önemli ulusal bayram da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto platformuna dönüştü.

14 juillet: Emmanuel Macron hué au début de son passage sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/c7N6qorO2Q — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2019

Başkent Paris'teki görkemli askeri geçit töreni öncesi Macron'u yuhalayan protestocular, cumhurbaşkanlığından istifasını talep etti.

Macron diğer Avrupalı liderlerin de katılımıyla askeri geçit töreni sırasında gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ama protestolar bütün sesleri bastırdı.

Tören sonrası Champs Elysees'yi işgal ederek Macron'u protesto eden eylemcileri dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz kullandı.

Eylemciler sokaklara konulan bariyerleri yıkıp barikat kurarak Sarı Yelekler hareketinin sloganlarını attı.

Polisle eylemciler arasındaki çatışmalarda yaralananlar oldu.

Askeri geçit töreninin başlamasına dakikalar kala geçit izleme alanlarından biri de çatışmalara sahne oldu. Polisin Sarı Yelekler'in ideologu Eric Drouet dahil üç önemli üyesini gözaltına aldığı haberi geldi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde Sarı Yelekler'in yaptığı eylemde çıkan olaylarda en az 152 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanların arasında Sarı Yelekler liderlerinden Maxime Nicolle, Eric Drouet ve Jerome Rodrigues'in de bulunduğu belirtildi.