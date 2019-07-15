Başbakanlığın son günlerini yaşayan May'in dansı festivale damgasını vurdu

Geçen ay istifa ettiğini duyuran ve önümüzdeki günlerde görevini resmen bırakacak olan May, dans hünerlerini bu sefer üst düzey isimlerin katıldığı The Henley Festival'de sergiledi.
En son akıllara istifa ederken döktüğü gözyaşlarıyla kazınan May, İsveç’in kült müzik grubu ABBA’nın Dancing Queen ve Mamma Mia gibi şarkıları eşliğindeki dansı büyük alkış topladı.
Theresa May dances along to ABBA (again).... and unexpectedly, Van Halen’s Jump. (via Daily Mirror) pic.twitter.com/O1MD4wW863— Julian Druker (@Julian5News) July 14, 2019
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma süreci sırasında beklediği desteği alamayan May, daha önce bir röportajında favori şarkılarından birinin 1976 tarihli 'Dancing Queen' olduğunu açıklamıştı.
May dans ederken takım elbise içerisindeki eşinin ise kollarını bağlayıp neredeyse hiç kıpırdamadan durması dikkat çekti.
Dans ederken çekilmiş görüntüsünün gif halini Twitter hesabından paylaşan May, 'aferin' notunu düştü.
Well done @EnglandCricket! #CWC19Final #ENGvsNZ pic.twitter.com/D3aGf1eTU2— Theresa May (@theresa_may) July 14, 2019
May'in bu paylaşımı önceki danslarında aldığı eleştirilere atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı.
'ROBOT GİBİ'
Birmingham'daki Muhafazakar Parti Konferansı'nın son günündeki açılış konuşmasına etkileyici bir giriş yapmak isteyen May, siyasi hayatının en önemli konuşmalarndan biri öncesinde sahneye ABBA'nın 'Dancing Queen' (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde dans ederek çıkmıştı.
Prime Minister Theresa May dances on stage to ABBA's Dancing Queen as she prepares to give her speech to the Conservative Party conference— ITV News (@itvnews) October 3, 2018
Watch live: https://t.co/UdYThWRiJQ#CPC18 pic.twitter.com/AglmVE8Q5R
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gezi düzenleyen İngiltere Başbakanı May'in bir ilkokula gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sergilediği dans performansı da çok konuşulmuştu.
Theresa May dances with school children during her South Africa visithttps://t.co/hW8S23GsNd pic.twitter.com/nQNXquroKH— BBC News (UK) (@BBCNews) August 28, 2018
Sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra, May'in dansını AB Komisyonu Başkanı Junker da ti'ye almıştı. Junker, ekimde Brüksel'deki bir konuşmasına İngiltere Başbakanı Theresa May'in dans hareketlerini taklit ederek başlamıştı.
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