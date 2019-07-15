AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırımları onayladı

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) aktardığına göre AB, Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye’ye yönelik yaptırımları onayladı.

Habere göre AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısında çıkan ortak açıklamasında, AB Ankara’ya yapılan finansal yardımı kısıtlayacak ve hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili görüşmeleri askıya alacak.



Haberde AB ülkelerinin, Türkiye’nin Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde daha farklı kısıtlayıcı önlemleri de değerlendirmeye hazır olduğu söylendi. Yaptırımların sondaj faaliyetlerine katılan şirketleri ve gerçek şahısları kapsayabileceği ifade ediliyor.



Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, “Türkiye’nin kışkırtıcı hareketleri hiçbirimiz tarafından kabul edilemez. Bizim Kıbrıs’ın tarafındayız” diye konuştu.