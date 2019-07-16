Kayıt
14:38 16 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ursula Von der Leyen

    Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen istifa etti

    © AP Photo / Jean-Francois Badias
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterilen Ursula Von der Leyen, Savunma Bakanlığı görevinden çekileceğini açıkladı. Von der Leyen, AP'deki oylamanın sonuçlarından bağımsız olarak görevi bırakacağını söyledi.

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    AB Komisyonu'na ilk kez bir kadın başkan: Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in atanmasında uzlaşıldı
    Avrupa Komisyon Başkanlığı için Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamada zor bir sınav vermeye hazırlanan Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, bakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı. 

    Von der Leyen, Twitter hesabından 'Avrupa için kararım' başlığıyla yayınladığı açıklamada, "Yarın Avrupa Parlamentosu'nun güvenini kazanmak istiyorum. Tüm enerjimi Avrupa’ya hizmete kanalize etmek amacıyla sonuçtan bağımsız olarak Çarşamba günü Savunma Bakanlığı'ndan geri çekileceğim. Federal Ordu ile geçirdiğim yıllar için derin bir minnet duyuyorum" diye yazdı.

    MERKEL: YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

    German Defense Minister Ursula von der Leyen, who has been nominated as European Commission President, poses with EU Commission President Jean-Claude Juncker at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, July 4, 2019. REUTERS/Francois Lenoir
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    Juncker: Von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı yapılış süreci şeffaf değil
    Von der Leyen'in geri çekilme kararını değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanı'nın görevini bırakma kararına saygı duyduğunu söyledi. Merkel, von der Leyen'in hayatında yeni bir sayfa açma yolunda bir karar aldığını ve Avrupa Komisyonu Başkanlığı için tüm gücüyle kanalize olduğunu belirtti. "Bu beni sevindirdi, benim tanıdığım (von der Leyen) işte bu" diyen Başbakan, "Gerisini zamanla göreceğiz" diye konuştu.

    FAZ: HEDEFE KİTLENDİ

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Hannah Mckay
    'Brexit üçüncü defa ertelenebilir'
    Almanya'nın etkin gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Von der Leyen'in Almanya Savunma Bakanlığı görevinden ayrılacağını açıklamasının, Avrupa Komisyonu başkanlığı için ne denli istekli olduğunun bir göstergesi olduğunu yazdı. 

    Gazetede şu ifadelere yer verildi: "Ursula von der Leyen hedefine kilitlenmiş durumda. Avrupa için ne kadar istekli olduğunu vurgulamak için son koz olarak, savunma bakanlığı görevinden istifasını masaya koyuyor. Daha fazlasını yapmak neredeyse imkansız ancak buna rağmen yeterli olmayabilir. Zira bir konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Zamanı geri sardırıp Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı olması mümkün değil."

    2013'te Almanya'nın ilk kadın savunma bakanı olan Von der Leyen’in Avrupa Komisyon Başkanlığı'na aday gösterilmesi hem Berlin'de hem de Brüksel'de tartışmalara neden olmuştu. Hrisitiyan Demokrat Partili (CDU) Von der Leyen'in, adaylığına gelen itirazlar nedeniyle aşması gereken çok sayıda engel var. Avrupa Parlamentosu'nda yeni başkanı belirlemek üzere Salı günü yapılacak oylamanın oldukça çetin geçeceği tahmin ediliyor. Von der Leyen'in yeni Avrupa Komisyonu Başkanı seçilebilmesi için 751 parlamenterden 376'sının oyuna ihtiyacı var.

    İlgili konular:

    'Ursula von der Leyen, Baader-Meinhof grubundan kaçarak 1 yıl Londra'da yaşadı'
    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu, Angela Merkel, Almanya, AP, Savunma Bakanlığı, Avrupa Komisyonu, Ursula von Der Leyen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Efsanesi ile kadının kutsandığı bir göl: Hamurpet
    Efsanesi ile kadının kutsandığı bir göl: Hamurpet
    Karikatür
    NATO'dan Rusya'ya 'INF'yi kurtarmak için son şansı kullanın' çağrısı
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet