'Istakoz skandalı' Fransız bakanı yedi: Devlete ödetilen lüks davetler istifa getirdi

‘Istakoz skandalı’ olarak da anılan aşırı lüks davetler vermesiyle gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ancak Bakan, medya tarafından linç edildiğini öne sürdü.

Eski bir Yeşiller partisi üyesi ve çevre aktivisti olan François de Rugy, “Ailemi hedef alan saldırılar ve medya linci beni geri adım atmaya zorladı. Bu sabah istifamı başbakana sundum” dedi.

Fransa’da hükümet deviren skandalları duyurmasıyla bilinen basın kuruluşu Mediapart, François de Rugy ile eşi Severine Servat'nın, 2017-2018 yılları arasında meclis başkanına tahsil edilen lüks konutta verdiği aşırı lüks ve görkemli özel partilerin masrafını devlete ödettiğini öne sürmüştü. Bu davetler için meclis mutfağı ve çalışanlarının kullanıldığı da belirtilmişti.

İddialara göre Bakan bu davetlerde şişesi 500 euroyu bulan pahalı şaraplar ve şampanyaların yanı sıra ıstakoz servis etmişti.

Bakan, davetlerin ‘iş yemeği’ diye niteleyerek suçlamaların asılsız olduğunu savunmuştu. Hatta, masrafları geri ödemeye hazır olduğunu da duyurmuştu.

L’ancien président de l’Assemblée nationale et actuel ministre d’État, @FdeRugy et sa femme ont multiplié, entre 2017 et 2018, aux frais de la République, de somptueuses agapes entre amis dignes de grands dîners d’État. Notre enquête signée @fabricearfi 👉 https://t.co/pIz0WjrDGv pic.twitter.com/xy7NRfS5dG — Mediapart (@Mediapart) 10 Temmuz 2019

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