Ukrayna: Normandiya Dörtlüsü, esir takasını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Vadim Pristayko, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı Normandiya Dörtlüsü liderlerinin dış politika danışmanlarının, Ukrayna’nın doğusunda bir ay içinde esir takasının yapılması yönünde anlaşmaya vardığını belirtti.

Normandiya Dörtlüsü ülkeleri liderlerinin yardımcıları ve danışmanları, 12 Temmuz Cuma günü Fransa’nın başkenti Paris’te toplanmıştı.

Pristayko, bugünkü basın brifinginde, “Bir ay içerisinde belli sayıda esirin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in daha önce ‘10’a karşılık 10’ veya ‘15’e karşılık 15’ takasından bahsettiğini hatırlatan Pristayko, “Aslında belli bir sayıda ısrarcı değiliz. Amacımız, insanlarımızı geri almak ve şu ana kadar engellenen herkese karşılık herkesi takas sürecinin önünü açmak” diye ekledi.

Toplantıda diğer anlaşmalara da varıldığını dile getiren Pristayko, mutabakat sağlandığı konular arasında ateşkes, ekmek barışı, Stanitsa Lugavaya şehri ile iki yerin daha mayınlardan temizlenmesi ve silahların tahliyesi ile mayınlardan temizlenmesi için yeni yerlerin belirlenmesini gösterdi.

Pristayko ayrıca Donbass’ta tek taraflı olarak Ukrayna’dan bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerle sosyal ve ekonomik bağların kolaylaştırılması tekliflerinin de değerlendirildiğini kaydetti.