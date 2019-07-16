AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

Bugün Almanya Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Leyen, istifasının AP'deki oylamanın sonuçlarından bağımsız olduğunu açıklamıştı.

Von der Leyen, Twitter hesabından 'Avrupa için kararım' başlığıyla yayınladığı açıklamada, "Yarın Avrupa Parlamentosu'nun güvenini kazanmak istiyorum. Tüm enerjimi Avrupa’ya hizmete kanalize etmek amacıyla sonuçtan bağımsız olarak Çarşamba günü Savunma Bakanlığı'ndan geri çekileceğim. Federal Ordu ile geçirdiğim yıllar için derin bir minnet duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.