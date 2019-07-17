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05:52 17 Temmuz 2019
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    Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

    © AFP 2019 / Francois Guillot
    Avrupa
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    Fransa'da Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, istifa eden François de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandı.

    14 Temmuz 2019 Bastille Günü askeri geçit töreninde Genelkurmay Başkanı Francois Lecointre'nin eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protesto edildi.
    © REUTERS / CHARLES PLATIAU
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    Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2017'den bu yana Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki Borne'nun, de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandığı belirtildi. 

    Açıklamada, Borne'nun yerine Ulaştırma Bakanı olarak atanacak isim ile ilgili bilgi verilmedi. 

    De Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, 'Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini' ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti. 

    Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Edouard Philippe'e sunduğunu bildirmişti. 

    © AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
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    Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetmişti.

    RUGY İSTİFA EDEN HULOT'UN YERİNE ATANMIŞTI

    Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin 'Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine' ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

    Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanı iken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

    Etiketler:
    Elysee Sarayı, istifa, François de Rugy, Fransa, Elisabeth Borne
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