Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

Açıklamada, Borne'nun yerine Ulaştırma Bakanı olarak atanacak isim ile ilgili bilgi verilmedi.
De Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, 'Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini' ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.
Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Edouard Philippe'e sunduğunu bildirmişti.
RUGY İSTİFA EDEN HULOT'UN YERİNE ATANMIŞTI
Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin 'Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine' ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.
Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanı iken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)