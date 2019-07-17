AGİT: Donbass Temas Grubu, Minsk'te yeni bir ateşkes anlaşması yaptı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) yapılan açıklamada, Donbass Temas Grubu katılımcılarının 21 Temmuz’dan başlamak üzere yeni süresiz ateşkes konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

AGİT Dönem Başkanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Martin Sajdik, Minsk’te müzakerelere devam eden Donbass Temas Grubu katılımcılarının 21 Temmuz’dan başlamak üzere yeni süresiz ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Sajdik, “Üçlü temas grubu, 21 Temmuz, Kiev saati ile 00.01’den (TSİ ile aynı) itibaren ateşkese tamamen bağlı kalınacağının teyit edildiği konusundaki açıklamayı onayladı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna yönetimi, ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yönelik operasyon başlatmıştı. Ukrayna'nın doğusunda Nisan 2014'ten bu yana süren çatışmalarda Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre 10 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Donbass’taki durumun çözümü ile ilgili müzakereler, 2014’ten bu yana Belarus’un başkenti Minsk’te toplanan Temas Grubu tarafından sürdürülüyor. Temas Grubu şimdiye kadar gerilimin azaltılması ile ilgili adımları belirleyen 3 belge kabul etmiş olmasına rağmen tarafların arasındaki çatışmalar hala devam ediyor.