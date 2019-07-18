Katalanlardan İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra, İspanya'da yeni hükümetin kurulmasına destek vermeleri için 'bağımsızlık referandumunu' şart koydu.

Torra, gelecek hafta başında Meclis'te başlayacak güvenoyu görüşmeleri öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'e, Katalan gazetesi La Vanguardia aracılığıyla açık mektup gönderdi.

La Vanguardia'da yayımlanan 'Sizi uzağa bakmaya davet ediyorum. Pedro Sanchez'e açık mektup' başlıklı yazısında Torra, hükümet kurmak için Meclis'te yeterli çoğunluğu garanti etmeden güvenoyuna gidecek Sanchez'e destek vermeleri için bazı şartlar öne sürdü.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmak için talep ettiği bağımsızlık referandumuna işaret eden Torra, Sanchez'den 'Sözün Katalonya halkına verilmesini sağlayacak bir öneri getirmesini ve diyalog masasına geri dönmesini' istedi.

Torra, talepleriyle ilgili çözüme yönelik siyasi bir adım atılmaması halinde hükümetin güven oylamasında 'hayır' oyu kullanacaklarını belirtti.

Bu arada Torra'nın mektubunda, Sanchez'e hitaben "Hem siz hem de ben bir yıldan fazla bir süredir kendi ülkelerimizin başkanları olduk" ifadelerini kullanarak İspanya Başbakanı ile Katalonya Özerk Hükümet Başkanı'nı aynı siyasi düzeyde göstermesi dikkat çekti.

© REUTERS / Juan Medina İspanya, son 4 yılda üçüncü kez sandık başında

Diğer yandan İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Torra'nın referandum talebini geçmişte olduğu gibi şimdi de reddettiklerini, böyle bir konunun müzakere edilemeyeceğini vurguladı.

Calvo, "Kendi geleceğine karar verme hakkı' diye bir şey hiçbir demokraside yok. Böyle bir şey (referandum) herhangi bir anlaşma, müzakere ve diyaloğun dışında kalır" değerlendirmesinde bulundu.