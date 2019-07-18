Zelenskiy’nin Yardımcısı: Putin ile görüşmek istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Şerif, Zelenskiy’nin ekibinin Putin’le görüşmek niyetinde olduğunu söyledi.

LB.ua sitesine konuşan Şerif “Biz adım attığımızı gösteriyoruz. Stanitsiya Luganska’ya asker gönderdik, köprü kurmak istiyoruz, Minsk sürecini yeniden başlattık. Eylemlerimizle göstermemizin yanı sıra devlet başkanı da konuşurken görüşmelere hazır olduğunu belirtiyor” dedi.

Şerif ayrıca Rusya’nın da Donbass’taki yurttaşlarının krizden bıkmaları nedeniyle müzakere ile ilgilendiğini ifade etti.