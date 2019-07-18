Hollanda Başbakanı’ndan ‘Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması’ esprisi: Şimdi indirim alabilir miyiz?

ABD’nin başkenti Washington’daki Atlantik Konseyi toplantısında konuşan Rutte, “ABD idaresinin kararına tamamen katılıyorum” dedi.

Rutte, “Hatırladığım kadarıyla ABD, Rus S-400 sistemlerine alternatif olarak Türkiye’ye Patriot sistemlerini teklif etmişti. Ama (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan yine de S-400 anlaşmasını seçti. Belki bunun arkasında bir şey vardır, emin değilim” diye ekledi.

Hollanda’nın da F-35 programında yer aldığını hatırlatan Rutte, Türkiye’nin dışlanmasıyla oluşacak “boşlukları doldurma ihtiyacı doğarsa, programa yardım etmeye” hazır olduklarını söyledi.

“Bu kesinlikle geliştirme ve üretim konusunda başka çözümlerin aranması gerektiği anlamına gelir” diyen Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün, 9 adet daha satın aldığımızı duyurduk. Ama, belki Türkiye’nin yarattığı bu durumla ilgili olarak şimdi indirim alabilir miyiz? Trump ile görüşmelerde bu konuyu gündeme getirebilir miyim, emin değilim. Muhtemelen bunu yapabilirim, ne de olsa anlaşmaları yapan odur, bakacağız”.