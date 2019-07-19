Hollanda, Srebrenitsa katliamında kısmen suçlu: 'Boşnakların yaşama şansı düşüktü' denildi, sorumluluk payı düşürüldü

Ülkenin en yetkili mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme, Srebrenitsalı kurban yakınlarının Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın temyiz kararını açıkladı.
'TAHLİYE HUKUKSUZDU'
Mahkeme, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınan 350 Srebrenitsalı Boşnak'ın 13 Temmuz 1995'te askerlerce üsten çıkarıldığını kabul etti.
Kararda, “Hollanda askerleri 350 kişiyi hukuksuz bir şekilde tahliye ederek katliamdan kaçma şanslarını ellerinden almıştır” denildi.
‘ÜSTE KALSALAR BİLE ÖLDÜRÜLMEME İHTİMALİ YÜZDE 10’DU’
Ancak mahkeme, Hollanda askerlerinin katliamdan sadece ‘yüzde 10’ oranında sorumlu olduğuna hükmetti. Hollandalı askerlerin Sırpların bu Boşnak sivilleri alıkoymasına engel olamayacağı da belirtildi.
Mahkemeye göre, üste kalsalar dahi söz konusu sivillerin öldürülmeme ihtimali yüzde 10 civarındaydı.
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK KATLİAM
Ancak Hollanda'ya ait üste tutulmaları durumunda Boşnak sivillerin hayatta kalma şanslarının yüzde 30 olduğunu belirtmişti. Yüksek Mahkeme bugünkü kararıyla bunu yüzde 10’a çekti. Böylece Sırplar tarafından katledilen 350 kurbanın ailesine, maddi zararlarının yüzde 10'unu Hollanda hükümetinden talep etme hakkı tanıdı.
Srebrenitsa'da yaşananlar, '2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam' olarak değerlendiriliyor.
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