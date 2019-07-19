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14:25 19 Temmuz 2019
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    Hollanda, Srebrenitsa katliamında kısmen suçlu: 'Boşnakların yaşama şansı düşüktü' denildi, sorumluluk payı düşürüldü

    © AP Photo / Darko Bandic
    Avrupa
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    Hollanda Yüksek Mahkemesi, 1995'te Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından katledilen yaklaşık 8 bin kişiden 350'sinin ölümünde ülkesinin kısmen sorumluluğu olduğuna yönelik kararı onadı. Ancak sorumluluk payını yüzde 30'dan 10'a çekti. Tepki çeken karara göre, Hollanda kendisine sığınan Boşnakları tahliye etmese bile yaşama şansları çok düşüktü.

    Radovan Karadziç
    © REUTERS / Peter Dejong
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    Bosna'da 1992-1995 arasında devam eden iç savaş sırasında bölgede askerleri bulunan Hollanda, Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesine seyirci kalmakla suçlanıyordu.

    Ülkenin en yetkili mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme, Srebrenitsalı kurban yakınlarının Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın temyiz kararını açıkladı.

    'TAHLİYE HUKUKSUZDU'

    Mahkeme, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınan 350 Srebrenitsalı Boşnak'ın 13 Temmuz 1995'te askerlerce üsten çıkarıldığını kabul etti.

    Kararda, “Hollanda askerleri 350 kişiyi hukuksuz bir şekilde tahliye ederek katliamdan kaçma şanslarını ellerinden almıştır” denildi.

    Srebrenitsa
    © REUTERS / Dado Ruvic
    'BM destek verseydi Srebrenitsa katliamı önlenebilirdi'
    Askerlerin, öldürülme riskleri olmasına karşın, yüzlerce kişiyi Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı birliklere teslim etmelerinin yanlış olduğu vurgulandı.

    ‘ÜSTE KALSALAR BİLE ÖLDÜRÜLMEME İHTİMALİ YÜZDE 10’DU’

    Ancak mahkeme, Hollanda askerlerinin katliamdan sadece ‘yüzde 10’ oranında sorumlu olduğuna hükmetti. Hollandalı askerlerin Sırpların bu Boşnak sivilleri alıkoymasına engel olamayacağı da belirtildi.

    Mahkemeye göre, üste kalsalar dahi söz konusu sivillerin öldürülmeme ihtimali yüzde 10 civarındaydı.

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    Lahey Temyiz Mahkemesi, 2017’de Hollanda’yı yine kısmen suçlu bulmuş, insanları hayatta kalma şansından mahrum ettiğine hükmetmişti.

    Ancak  Hollanda'ya ait üste tutulmaları durumunda Boşnak sivillerin hayatta kalma şanslarının yüzde 30 olduğunu belirtmişti. Yüksek Mahkeme bugünkü kararıyla bunu yüzde 10’a çekti. Böylece  Sırplar tarafından katledilen 350 kurbanın ailesine, maddi zararlarının yüzde 10'unu Hollanda hükümetinden talep etme hakkı tanıdı.

    Srebrenitsa'da yaşananlar, '2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam' olarak değerlendiriliyor.

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