Danimarka tarihinde 'ilk': Aşırı sağcı siyasetçi göçmen mahallesine gitti, polis onu korumak için silah çekti

Danimarka’da aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan, göçmenlerin yaşadığı mahalleye yaptığı ziyarette tepkiyle karşılaşınca polis olaya müdahale etmek durumunda kaldı. Paludan, “Ülke tarihinde ilk kez polisler bir siyasetçiyi korumak için silahlarını çekmeye zorlandı” dedi.

İslam ve göç karşıtı fikirleriyle bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Danimarka’nın getto bölgelerinden biri olarak bilinen ve göçmenlerin yoğunlukta olduğu Tingbjerg’e yaptığı ziyaret sert tepkiyle karşılandı.

Stram Kurs partisinin lideri Paludan’ı konuşturmak istemeyen halk önce yüksek sesle yerel müzikler çalmaya başladı. Bunun üzerine siyasetçi konuştuğu alandan biraz uzaklaşarak polis bariyerlerinin dışına çıkmak durumunda kaldı.

Ardından maskeli olduğu belirtilen üç kişi Paludan’a doğru koşmaya başlayınca polis, siyasetçiyi korumak için olaya dahil oldu. Silahlarını çektiği görülen polisler, “Geri çekiline uyarısında bulundu. Paludan, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay anına ait video Stram Kurs tarafından paylaşıldı.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Rasmus Paludan, “Danimarka tarihinde ilk kez polisler bir siyasetçiyi korumak için silahlarını çekmeye zorlandı” dedi.

SAĞCILAR BİLE TARTIŞMALI BULUYOR

Hollanda siyasetinde ve kamuoyunda tepki çeken Rasmus Paludan, sağcılar arasında bile tartışmalı bir figür olarak anılıyor. Paludan, provokatif eylem ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Başkent Kopenhag’da Yine Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Noerrebro semtinde Kuran’ı ayaklarının altına alan Paludan’ın bu eyleminin ardından kentte şiddet olayları patlak vermişti.

Siyasetçi bir kez de Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto ederek Kuran yakmıştı.

Danimarkalıların azınlık haline geleceği konusunda ‘uyaran’ Paludan, mültecilerin sınırdışı edilmesini, Avrupalı olmayan göçmenlere vatandaşlık verilmemesini ve İslam’ın yasaklanmasını savunuyor.

Paludan’ın 2017’de kurduğu partisi Stram Kurs, bu yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 2 oranında bir destek bulabildi.